HENSOLDT Aktie
|80,46EUR
|-3,86EUR
|-4,58%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hensoldt mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikkonzern biete eine fokussierte Investmentmöglichkeit in die zunehmenden europäischen Rüstungsausgaben mit etablierten Positionen in seinen Geschäftsbereichen, schrieben die Analysten in ihrer Ersteinschätzung vom Dienstag. Die Bewertung der Aktie spiegele indes ein im Großen und Ganzen ausgewogenes Chancen-Risiken-Verhältnis wider./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79,78 €
|
Abst. Kursziel*:
6,54%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
80,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,64%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
05.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Neue Kaufempfehlung: HENSOLDT-Aktie nimmt wieder Fahrt auf (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|80,46
|-4,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG