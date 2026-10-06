HENSOLDT Aktie

80,46EUR -3,86EUR -4,58%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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06.10.2026 10:58:45

HENSOLDT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hensoldt mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikkonzern biete eine fokussierte Investmentmöglichkeit in die zunehmenden europäischen Rüstungsausgaben mit etablierten Positionen in seinen Geschäftsbereichen, schrieben die Analysten in ihrer Ersteinschätzung vom Dienstag. Die Bewertung der Aktie spiegele indes ein im Großen und Ganzen ausgewogenes Chancen-Risiken-Verhältnis wider./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
79,78 € 		Abst. Kursziel*:
6,54%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
80,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,64%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

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05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 80,46 -4,58% HENSOLDT

Aktuelle Aktienanalysen

10:58 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10:30 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:27 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
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