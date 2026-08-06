HENSOLDT Aktie

84,02EUR -2,64EUR -3,05%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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06.08.2026 07:16:11

HENSOLDT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 85 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Anlegern hätten gezeigt, dass sie für Rüstungsunternehmen mit Produkten für die "Zukunft der Kriegsführung" mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen tiefer in die Tasche griffen, schrieb David Perry am Mittwoch. Zu diesen Unternehmen gehöre auch Hensoldt. Zudem konstatiert der Experte stärkere Branchenkonsolidierungsaktivitäten in Europa und den USA. Davon profitierten die Bewertungen kleiner und mittlerer, strategisch attraktiver Unternehmen. Auch hierzu zählt Perry Hensoldt./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
82,90 € 		Abst. Kursziel*:
20,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
84,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,02%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

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07:16 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
31.07.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 84,02 -3,05% HENSOLDT

Aktuelle Aktienanalysen

07:16 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:16 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:12 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Beiersdorf Underweight Barclays Capital
06:10 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
05.08.26 AMD Buy UBS AG
05.08.26 AMD Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
05.08.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.08.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
05.08.26 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
05.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 Infineon Hold Warburg Research
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
05.08.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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