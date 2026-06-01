HENSOLDT Aktie
|84,10EUR
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|-4,19%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die deutliche Erhöhung des Free-Cashflow-Jahresziels sei vor dem Hintergrund der Erholung in den vergangenen zwei Wochen größtenteils schon im Kurs eingepreist gewesen, schrieb Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Modell führe der angepeilte Mittelzufluss aber zu einem etwas höheren Kursziel für die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
82,58 €
|
Abst. Kursziel*:
17,46%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
84,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
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