LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die deutliche Erhöhung des Free-Cashflow-Jahresziels sei vor dem Hintergrund der Erholung in den vergangenen zwei Wochen größtenteils schon im Kurs eingepreist gewesen, schrieb Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Modell führe der angepeilte Mittelzufluss aber zu einem etwas höheren Kursziel für die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:08 / GMT



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