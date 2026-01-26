Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
|
26.01.2026 13:15:00
Here's How Google Parent Alphabet Could Boost Revenue From Artificial Intelligence (AI)
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is a digital advertising behemoth, having collected $74 billion in the third quarter of 2025 (ended Sept. 30) revenue from this segment of its business. Its billions of users across its various apps provide valuable data that companies want to use to target a wide audience. This dominant internet enterprise is already positioned as a leader in artificial intelligence (AI). But the Google parent could try to figure out ways to make more money from this new technology. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parent Co
Analysen zu Parent Co
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|275,55
|-0,63%
|Alphabet C (ex Google)
|276,15
|-0,56%