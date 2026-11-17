STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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17.11.2026 21:30:18
Here's How Much $100 Invested In STMicroelectronics 15 Years Ago Would Be Worth Today
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|STMicroelectronics Neutral
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|STMicroelectronics Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|40,99
|3,37%
|STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
|40,80
|3,03%
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