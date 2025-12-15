HOCHTIEF Aktie

Autobahnausbau 15.12.2025 14:23:40

HOCHTIEF-Aktie im Plus: Arbeitsgemeinschaft ergattert millionenschweren Autobahn-Auftrag

HOCHTIEF hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen.

Wie der Konzern mitteilte, hat eine HOCHTIEF-Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten, die Autobahn A59 in Duisburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern sechsspurig auszubauen und das damit verbundene A40-Autobahnkreuz zu erneuern. Der Auftragswert beträgt rund 450 Millionen Euro, wovon auf HOCHTIEF rund 145 Millionen Euro entfallen.

Die HOCHTIEF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,0 Prozent höher bei 334,20 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

