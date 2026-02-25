Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.02.2026 10:16:00
Host Europe stoppt E-Mail-Umstellung auf Microsoft 365
Host Europe stoppt die Umstellung der E-Mail-Postfächer auf Microsoft 365 und setzt die Einstellung des Classic-Hosting-Angebots aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
