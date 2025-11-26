Nike Aktie

26.11.2025 16:00:00

How Good Has Nike (NKE) Stock Actually Been?

Nike (NYSE: NKE) is still the largest athletic wear company in the world, and the largest apparel company of any type in the U.S. However, this retail giant's stock has been a big loser for investors over the past few years. Nike N7 Collection, Kutoven Stevens. Image source: Nike.Nike still has incredible brand value. However, it's been struggling to grow in part due to the inflationary environment. Management made several missteps in recent years, such as reducing and even eliminating some of its wholesale partnerships under a strategy to shift more of its sales to its direct-to-customer channels. It also diluted its premium branding with markdowns in an effort to make more headway with the mass audience that typically flocks to its products.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
