Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
08.10.2026 22:53:29
How Microsoft Is Trying to Keep Your AI Agents Contained
Microsoft’s Execution Containers give Windows developers a “kill switch” and “YOLO mode” in terms of access for AI agents.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Microsoft Corp.
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