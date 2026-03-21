Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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21.03.2026 10:05:00

How Much Will a SpaceX Starship Launch Cost?

Every time SpaceX launches a partially reusable Falcon 9 spacecraft into orbit, it charges its customer up to $74 million. According to SpaceX's launch capabilities and services page, these rockets can carry 22 tons of cargo to low Earth orbit when operating in expendable mode -- a bit less when the first stage is reused. But what do you think SpaceX might charge for launching a payload of five or more times that 22-ton size -- 100 to as many as 150 tons?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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