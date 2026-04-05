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05.04.2026 20:45:00

How Netflix Is Playing the Sporting Rights Game to Win, by Playing It Differently

Streaming has been taking market share from traditional cable television for years now, a trend that's made Netflix (NASDAQ: NFLX) one of the world's largest media companies. Live sports are one of the last bastions of traditional television.But that, too, is slowly changing as streaming services continue to bid for broadcasting rights. Of the top 100 most-watched shows in 2025, 96 were sports events. As sports continue to dominate the screen, the price tags for those rights keep soaring.Netflix continues to push into live sports but isn't following the same playbook as the legacy networks. Here's why Netflix's strategy is likely to pay off.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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