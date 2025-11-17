NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2025 18:07:00
How Nvidia can reassure investors at the biggest earnings event of the quarter
Nvidia has already hinted at its financial road map for next year. Investors will be looking for commentary about 2027 when the chip maker reports earnings on Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:01
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
18:01
|Gewinne in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:02