NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.11.2026 23:26:01
How to Size Up Nvidia as GTC Opens in Washington
Nvidia's (NASDAQ:NVDA) annual AI conference, GTC, opens Nov. 30 in Washington with a gap in the lineup. CNBC reported that CEO Jensen Huang is scheduled for closed-door House committee interviews on Dec. 1, the day he had been slated to give the keynote. Nvidia gave that slot to Ian Buck, vice president of hyperscale and high-speed computing, the outlet said.
GTC is a mix of developer sessions, demos, and policy talks. This edition lists AI factories, physical AI, and open models on its agenda, and its speakers include a U.S. Department of Energy undersecretary.
Image source: Nvidia.
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