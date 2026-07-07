HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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07.07.2026 20:44:17
HSBC Retreats From Higher-Risk Private Credit Bets
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