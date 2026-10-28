HSBC Holdings Aktie
|15,60EUR
|0,22EUR
|1,44%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
28.10.2026 06:47:34
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1375 auf 1325 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen passte Benjamin Toms seine Erwartungen am Dienstag an. Er senkte seine Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2027./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,25 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12,91 £
|
Abst. Kursziel*:
2,60%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|ROUNDUP: HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
27.10.26
|AKTIE IM FOKUS: HSBC sackt nach Zahlen ab - Konsensschätzungen dürften sinken (dpa-AFX)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,60
|1,44%
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|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research