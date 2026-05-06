HSBC Holdings Aktie

15,53EUR 0,66EUR 4,41%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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06.05.2026 11:12:09

HSBC Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang hob am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts ihre Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 und rollte ihre Bewertungsbasis für die Aktien der Bank nach vorne./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:49 / SGT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,38 £ 		Abst. Kursziel*:
27,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
26,87%
Analyst Name::
Melissa Kuang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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