HSBC Holdings Aktie
|14,90EUR
|-0,57EUR
|-3,69%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Die Zahlen der britischen Großbank zum ersten Quartal seien aufgrund von Sondereffekten etwas verzerrt, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das bereinigte Vorsteuerergebnis liege indes wegen höherer Gebühren über den Erwartungen. Zugleich wies er aber darauf hin, dass die HSBC ein sich verschärfendes Szenario im Nahen Osten angedeutet habe./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,86 £
|
Abst. Kursziel*:
16,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,66%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:07
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
