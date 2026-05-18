HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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18.05.2026 08:05:56

HSBC to lend US$4 billion to help China clean tech scale globally

The bank will extend credit terms, streamline credit approvals and develop tailored solutions for eligible companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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14.05.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07.05.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
06.05.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
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