Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
16.01.2026 12:01:19
I Replaced Microsoft 365 With This Free Alternative
LibreOffice is saving me money on an offline word processor, and it doesn't have Microsoft Copilot either.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Microsoft-Aktie gibt nach: Kartell-Ärger in der Schweiz (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Microsoft-Aktie tiefer: Neue Initiative geht einige Kritikpunkte an KI-Infrastrukturprojekten an (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schlag gegen Cyberkriminelle in Deutschland (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)