Microsoft Aktie
|322,90EUR
|0,75EUR
|0,23%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorentreffen in Asien und Australien. Der Fokus habe auf dem KI-Assistenten Microsoft 365 Copilot gelegen. Dessen öffentliche Wahrnehmung müsse sich verbessern, damit der Aktienkurs des Software-Unternehmens davon profitieren könne. Das gesenkte Kursziel begründete er mit der Sektor-Abwertung und Wettbewerb durch Anbieter von KI-Modellen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 510,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 372,74
|
Abst. Kursziel*:
36,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 373,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,54%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal (Financial Times)
|
17.03.26
|Microsoft reshuffles AI team to catch up on Copilot and model building (Financial Times)