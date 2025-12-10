Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
10.12.2025 11:03:22
India: Microsoft announces $17.5 billion AI investment
CEO Nadella confirmed the tech giant's biggest ever investment in Asia following a meeting with Indian Prime Minister Modi. Microsoft is also set to invest over $5 billion in Canada.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
