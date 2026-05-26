BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP anlässlich der Abberufung von Verwaltungsratschef Albert Manifold mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson reagiert mit "großer Resignation" auf die Nachricht von der Absetzung Manifolds, wie er am Dienstag schrieb. Er hatte vor allem auf die Strategie des Managements gesetzt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
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Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6,50 £
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
5,29 £
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Abst. Kursziel*:
22,87%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
5,29 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
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KGV*:
-
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