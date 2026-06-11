BP Aktie
|6,30EUR
|0,09EUR
|1,43%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Ungeachtet des von der Presse weiter aufgenommenen Theaters im Aufsichtsrat stütze das konjunkturelle Umfeld die Anlagestory des Ölkonzerns weiterhin außerordentlich, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin Nordamerika, Kate Thomson. Er sieht für die Aktien nach wie vor Spielraum, besser abzuschneiden als jene der Konkurrenz./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,41 £
|
Abst. Kursziel*:
29,51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,29%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
10.06.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
09.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09.06.26
|BP investors push for change at ‘mismanaged kingdom’ (Financial Times)
|
09.06.26
|BP investors push for change at ‘mismanaged kingdom’ (Financial Times)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
08.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,29
|1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.