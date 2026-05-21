BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,64 £
|
Abst. Kursziel*:
15,31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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