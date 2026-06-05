BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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05.06.2026 07:11:55

BP Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Meg O'Neill mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Seit dem Abschied von Verwaltungsratschef Albert Manifold habe sich die Aktie des Ölkonzerns schlechter als die des Konkurrenten Shell sowie mehr im Rahmen des Branchenindex entwickelt, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Die Botschaft von BP seitdem sei gewesen, dass Manifolds Abschied nötig gewesen sei, bei der Neubesetzung aber die Identifizierung des richtigen Kandidaten wichtiger sei als die Schnelligkeit der Neubesetzung des Postens, und dass sich an der Unternehmensstrategie nichts geändert habe. O'Neill habe sich derweil überrascht vom Optimismus der Märkte hinsichtlich des Iran-Kriegs und einer möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus gezeigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 17:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5,45 £ 		Abst. Kursziel*:
10,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5,45 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 6,26 0,00% BP plc (British Petrol)

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04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
04.06.26 Broadcom Buy UBS AG
04.06.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
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04.06.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.06.26 Broadcom Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.06.26 Remy Cointreau Sell UBS AG
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