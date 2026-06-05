BP Aktie
|6,26EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Meg O'Neill mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Seit dem Abschied von Verwaltungsratschef Albert Manifold habe sich die Aktie des Ölkonzerns schlechter als die des Konkurrenten Shell sowie mehr im Rahmen des Branchenindex entwickelt, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Die Botschaft von BP seitdem sei gewesen, dass Manifolds Abschied nötig gewesen sei, bei der Neubesetzung aber die Identifizierung des richtigen Kandidaten wichtiger sei als die Schnelligkeit der Neubesetzung des Postens, und dass sich an der Unternehmensstrategie nichts geändert habe. O'Neill habe sich derweil überrascht vom Optimismus der Märkte hinsichtlich des Iran-Kriegs und einer möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus gezeigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 17:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,45 £
|
Abst. Kursziel*:
10,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
06:00
|Did BP miss CRH warning signs before hiring Albert Manifold? (Financial Times)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.06.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.06.26
|BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca (Financial Times)
|
02.06.26
|BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca (Financial Times)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,26
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|04.06.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Remy Cointreau Sell
|UBS AG
|04.06.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|03.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets