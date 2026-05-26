WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Zuletzt hätten sich einige Investoren kritisch wegen der Abläufe auf der Hauptversammlung geäußert, merkte er an. Viele Investoren hätten in dem Verwaltungsratschef einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,29 £
|
Abst. Kursziel*:
32,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,88%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
