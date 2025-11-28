Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

28.11.2025 18:32:04

Intel Shares Gain 8% As GPU Market Outlook Strengthens

(RTTNews) - Intel Corporation (INTC) shares rose 8.47 percent, climbing $3.12 to $39.90 on Friday, after a new industry report projected strong long-term growth for the U.S. graphics processing unit market.

The stock is trading at $39.90, compared with a previous close of $36.78 on the Nasdaq. Today's range is between $37.35 and $39.85, with volume at about 55.38 million shares.

Intel's 52-week range is $17.67 to $42.48.

The report estimates the market will expand from $19.03 billion in 2024 to $136.07 billion by 2033, driven by rising demand across gaming, artificial intelligence, high-performance computing, cloud infrastructure, and data-intensive applications.

