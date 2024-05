Investment-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 91 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Profitabilität im Kerngeschäft des Autobauers sei wie von ihm erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei jedoch die Zuversicht des Managements, den Preismix trotz erhöhter Händlerbestände beibehalten zu können.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 19:21 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 68,04 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 32,28 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 16 625 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2024 17,8 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:52 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.