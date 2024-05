Investment-Note für Sartorius vz-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius nach einem Kapitalmarkttag auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Charles Pitman sieht die Produkte des Labor- und Pharmazulieferers und dessen Fähigkeit zur Wachstumssteigerung auf längere Sicht zunehmend positiv. Mit Blick auf die Ziele für 2024 sei aber zunächst Vorsicht geboten, da der Ausblick auf das zweite Quartal enttäusche, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung sei erst einmal nicht zu rechnen.

Aktienauswertung: Die Sartorius vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:12 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 271,90 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 6,66 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 24 382 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 18,2 Prozent ein. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

