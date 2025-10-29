Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Aktie im Blick 29.10.2025 09:39:06

Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Deutsche Bank-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Deutsche Bank-Aktie

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Outperform" belassen. Dank ihres Investmentbanking hätten die Frankfurter starke Zahlen vorgelegt, schrieb Anke Reingen am Mittwochmorgen. Mögliche Sorgen wegen der Assetqualität hätten sich nicht bestätigt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:23 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 30,49 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11,53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 665 060 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 88,3 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:26 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,nitpicker / Shutterstock.com

