Investment-Tipp Zalando-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler habe angesichts einer hohen Vergleichshürde ordentlich abgeliefert, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:57 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 24,81 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 109,59 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 220 619 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 23,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



