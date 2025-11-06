Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Buy-Einstufung 06.11.2025 11:13:48

Investment-Tipp Zalando-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Zalando-Aktie wurde von Warburg Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler habe angesichts einer hohen Vergleichshürde ordentlich abgeliefert, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:57 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 24,81 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 109,59 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 220 619 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 23,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Alexey Goosev / Shutterstock.com

07:10 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Zalando Buy UBS AG
06.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Zalando Buy Warburg Research
06.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.