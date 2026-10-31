Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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31.10.2026 18:45:00
Is Adobe the Ultimate Buy-on-the-Dip Stock?
While many companies are making a fortune from the artificial intelligence (AI) build-out, others are being actively disrupted. Adobe (NASDAQ: ADBE) is one of those companies, as its digital creation software is at risk of being replaced by AI-generated images.
However, there's a counterargument: A human touch to images is preferred in some situations, which means Adobe's software remains relevant. Adobe is also incorporating AI tools into its software to make it easier to use and more flexible.
However, Adobe's stock has been a terrible performer lately because the market assumes it will be a victim of AI rather than a beneficiary. So, is it worth buying on the dip? Or are there better alternatives?
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|Adobe Inc.
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