Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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08.09.2026 18:06:00
Is Alphabet Stock Undervalued?
At face value, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock looks undervalued at just 17 times trailing earnings, compared with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) at 25 times trailing earnings. However, that doesn't paint the full picture. Alphabet had some one-time effects that dropped the valuation to that level, and it isn't an accurate assessment of how the company is valued.
Let's take a look at alternative ways to value Alphabet's stock and see whether it truly is undervalued.
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