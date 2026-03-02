Amazon Aktie

Amazon

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

02.03.2026 20:28:50

Is Amazon (AMZN) a Buy, Sell, or Hold in 2026?

Amazon's (NASDAQ: AMZN) stock has declined about 10% year to date, while the S&P 500 has remained nearly flat. Let's see why the e-commerce and cloud infrastructure leader underperformed the market, and whether it's a stock to buy, sell, or hold for 2026.In 2025, Amazon's net sales rose 12%, up from 11% in 2024. Its operating margin also expanded by 10 basis points to 10.9%, and its EPS grew by 30%.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Amazon

