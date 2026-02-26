Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

26.02.2026 08:45:00

Is Amazon Still a Millionaire-Maker Stock?

With shares down 9% year to date, Amazon's (NASDAQ: AMZN) recent artificial intelligence (AI)- and efficiency-led rally seems to have sputtered out. Despite the company's solid performance, investors are becoming nervous about management's spending levels and the overall health of the AI industry. Let's discuss whether or not these fears are merited and decide if the stock still has long-term millionaire-maker potential.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Amazon

Analysen zu Amazon

09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
06.02.26 Amazon Buy UBS AG
06.02.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Amazon 174,88 -0,69% Amazon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

