Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
26.02.2026 08:45:00
Is Amazon Still a Millionaire-Maker Stock?
With shares down 9% year to date, Amazon's (NASDAQ: AMZN) recent artificial intelligence (AI)- and efficiency-led rally seems to have sputtered out. Despite the company's solid performance, investors are becoming nervous about management's spending levels and the overall health of the AI industry. Let's discuss whether or not these fears are merited and decide if the stock still has long-term millionaire-maker potential.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Amazon AI lab chief to depart amid leadership shake-up (Financial Times)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|174,88
|-0,69%