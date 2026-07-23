Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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23.07.2026 13:30:00

Is Apple Stock a Buy Right Now?

Apple's (NASDAQ: AAPL) measured approach to artificial intelligence (AI), avoiding spending massive amounts of capital in this area like its big tech peers, appears to be a winning strategy from the market's point of view. Shares have climbed 22% in 2026 (as of July 20). They trade in record territory.Should investors buy this "Magnificent Seven" stock right now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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