ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 13:45:00

Is ASML Stock a Buy?

After struggling for much of 2025, ASML Holding (NASDAQ: ASML) stock might finally be in a recovery mode. Following a surge during the fall and a strong earnings report for the third quarter of 2025, the stock is trading near 52-week highs.Additionally, while a massive tailwind is backing this artificial intelligence (AI) chip manufacturing equipment company, struggles with China have weighed on the stock. Now, as its stock price surges back toward all-time highs, is it a buy, or should investors stay on the sidelines?Image source: ASML.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten