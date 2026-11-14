Is Cisco Systems a Buy After Its Latest Earnings Report?

After market close Thursday, Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) delivered a beat-and-raise quarter, posting double-digit percentage gains in key fundamentals. It also notched new records in certain line items. So, given all that winning, the stock logically traded higher the following day, right?

Wrong. Investors, accustomed to robust growth and estimates-beating quarters from tech hardware companies, found several developments in the earnings report concerning. Meanwhile, events outside of the company's control were putting the hurt on industry stocks on Friday, and Cisco's shares fell by more than 6%. That's quite the dichotomy, so here's a look at where that places the stock just now.

Image source: Getty Images.

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