Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
14.11.2025 14:00:00
Is It Too Late to Buy Novo Nordisk After the Drop?
Novo Nordisk (NYSE: NVO) is in the spotlight after cutting guidance again, but analysts remain optimistic. With Ozempic and Wegovy driving strong sales and a 52% upside potential, this could be one of the best comeback stories in pharma.Stock prices used were the market prices of Nov. 10, 2025. The video was published on Nov. 12, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!