Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
04.05.2026 17:30:00
Is Microsoft a Buy as Cloud Revenue Continues to Soar?
Despite Microsoft's (NASDAQ: MSFT) continued strong operational performance over the past two years, its stock has basically been running in place. From the end of April 2024 to the end of April 2026, the stock is up only about 1%. The company's heavy reliance on OpenAI in its cloud business, together with getting thrown into the software-as-a-service (SaaS) loser bucket, has hindered its stock.Let's dip into its fiscal Q3 results to see if the stock has the potential to finally break out from here.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Pentagon signs new military AI deals with Nvidia, Microsoft and Amazon (Financial Times)
|
30.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Microsoft-Aktie gewinnt leicht: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn nach oben (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|353,20
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.