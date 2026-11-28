Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.11.2026 16:00:02
Is Microsoft Office's Moat In Trouble?
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Rachel Warren discuss:
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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27.11.26
|NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich freundlich (finanzen.at)
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27.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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27.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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27.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
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25.11.26
|Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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25.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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25.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.at)
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25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
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|19.11.26
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|18.11.26
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|24.11.26
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|RBC Capital Markets
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|Microsoft Buy
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|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
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|Microsoft Corp.
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