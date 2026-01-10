NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
10.01.2026 23:00:00
Is Nvidia Stock a Buy for 2026?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the world's largest company, sitting at a $4.6 trillion market cap. It rose to this level in 2025 after three years of impressive growth, thanks to massive spending from companies in the artificial intelligence (AI) realm. However, many investors are worried that Nvidia may be losing its edge or won't be as successful a stock pick for 2026.This is a big deal, as many investors have large exposure to Nvidia either through individual holdings or in an index. Is Nvidia stock in trouble this year? Or is there still room to run?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
