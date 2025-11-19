Teladoc Aktie
WKN DE: A14VPK / ISIN: US87918A1051
|
19.11.2025 21:32:44
Is Teladoc Stock a Buy After Oracle Investment Management Upped Its Stake?
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing from November 18, 2025, Oracle Investment Management, which specializes in investments in the healthcare and bioscience industries, bought 324,416 additional shares of Teladoc Health (NYSE:TDOC). The latest position totals 705,416 shares valued at $5.45 million, as of September 30, 2025. This marks a $2.13 million net increase in position value since the prior quarter, reflecting both share purchases and stock price changes.This buy moves Teladoc Health to 3.4% of ORACLE Investment Management’s 13F assets under management, ranking as the fund’s 4th-largest holding.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
