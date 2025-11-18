NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie gebracht.

Die Oracle-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Oracle-Aktie betrug an diesem Tag 185,73 USD. Bei einem Oracle-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,384 Oracle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Oracle-Anteile wären am 17.11.2025 1 183,76 USD wert, da der Schlussstand 219,86 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,38 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 635,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at