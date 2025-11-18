Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Oracle-Investition im Blick 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie gebracht.

Die Oracle-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Oracle-Aktie betrug an diesem Tag 185,73 USD. Bei einem Oracle-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,384 Oracle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Oracle-Anteile wären am 17.11.2025 1 183,76 USD wert, da der Schlussstand 219,86 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,38 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 635,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten