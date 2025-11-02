NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.11.2025 11:25:00
Jensen Huang Just Gave Investors 1 Incredible Reason to Buy Nvidia Stock Hand Over Fist
Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang dropped a bombshell comment during his keynote address at the company's Global Technology Conference (GTC) 2025 in October. Shares are surging to new highs after Huang revealed there is half a trillion dollars' worth of demand for the company's chips through 2026.Nvidia's leadership in the artificial intelligence (AI) chip market, specifically its graphics processing units (GPUs), has driven impressive growth, with revenue up 56% year over year in fiscal Q2. It is providing the most powerful chips that are essential for teaching computers to think like humans.At GTC 2025, Huang put a big number on the forward-looking demand for its chips that suggests the stock is still underpriced at around $200.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
