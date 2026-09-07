Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.09.2026 06:00:19
John Ternus’s first test at Apple: selling a $2,000 foldable iPhone
Smartphone maker needs to raise prices across its device range to make up for rising costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Apple Inc.
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06:00
|John Ternus’s first test at Apple: selling a $2,000 foldable iPhone (Financial Times)
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04.09.26
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|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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03.09.26
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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|31.08.26
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|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|07.07.26
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