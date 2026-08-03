Apple Aktie

264,25EUR -2,90EUR -1,09%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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03.08.2026 16:25:05

Apple Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der fairen Wert auf 310 US-Dollar belassen wurde. Ingo Wermann attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Montag vorliegenden Studie ein solides drittes Geschäftsquartal, aber einen schwächeren Ausblick. Trotz Lieferengpässen bei Halbleitern erziele Apple Umsatzrekorde. Nach dem Erreichen des fairen Werts ist die Aktie für ihn keine Kaufempfehlung mehr. Die Bewertung sei historisch hoch./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Halten
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 305,09 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 304,02 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:25 Apple Halten DZ BANK
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 264,35 -1,05% Apple Inc.

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16:25 Apple Halten DZ BANK
15:49 Linde Buy UBS AG
15:32 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
15:29 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:22 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:18 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15:18 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:06 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14:48 Schaeffler Neutral UBS AG
14:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:42 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14:35 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:33 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:31 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:28 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14:27 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14:26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
14:26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
14:25 BMW Buy Deutsche Bank AG
14:25 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:23 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
14:19 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
14:18 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
14:18 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
13:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:46 OMV Barclays Capital
13:36 ING Group Buy Deutsche Bank AG
13:32 Visa Kaufen DZ BANK
13:31 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13:17 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:13 AXA Buy UBS AG
13:08 National Grid Sell UBS AG
13:06 RWE Buy UBS AG
13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
13:01 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:48 PUMA Neutral UBS AG
12:44 DWS Group Buy UBS AG
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