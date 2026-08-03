Apple Aktie
|264,25EUR
|-2,90EUR
|-1,09%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der fairen Wert auf 310 US-Dollar belassen wurde. Ingo Wermann attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Montag vorliegenden Studie ein solides drittes Geschäftsquartal, aber einen schwächeren Ausblick. Trotz Lieferengpässen bei Halbleitern erziele Apple Umsatzrekorde. Nach dem Erreichen des fairen Werts ist die Aktie für ihn keine Kaufempfehlung mehr. Die Bewertung sei historisch hoch./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Halten
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 305,09
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 304,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:00
|Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16:11
|Apple launches legal challenge to UK attempt to access encrypted user data (Financial Times)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
02.08.26
|Apple struggles to keep pace with AI ‘bug’ hunters (Financial Times)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|16:25
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|264,35
|-1,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:25
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16:28
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Apple Halten
|DZ BANK
|15:49
|Linde Buy
|UBS AG
|15:32
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:29
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:22
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:18
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:18
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:06
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|14:35
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:27
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG