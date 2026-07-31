Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 308,92 auf 285,56 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem dritten Geschäftsquartal hätten die Kalifornier die Erwartungen übertroffen, sie aber mit der Prognose für Umsatz und Bruttomarge verfehlt, schrieb Edison Lee am Freitag nach dem Bericht./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 285,56
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 333,43
|
Abst. Kursziel*:
-14,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 302,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,52%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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