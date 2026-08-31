Apple Aktie

274,70EUR -1,15EUR -0,42%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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31.08.2026 06:58:00

Apple Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Tests der Vertriebskanäle zeigten, dass die Preiserhöhungen für das iPhone 18 Pro und Pro Max in China schmaler ausfielen als seine Dollar-basierten Schätzungen, schrieb Edison Lee am Sonntag. Man müsse jedoch die klare Aufwertung der chinesischen Währung berücksichtigen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 263,66
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 319,70 		Abst. Kursziel*:
-17,53%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 319,70 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,53%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:58 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
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05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 274,95 -0,33% Apple Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

06:58 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:25 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
27.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
27.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
27.08.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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