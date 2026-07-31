Apple Aktie
|261,25EUR
|-28,55EUR
|-9,85%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Quartal im Erwartungsrahmen. Schwieriger werde aber die Situation in der Lieferkette. Unter anderem im Speicherbereich gebe es Einschränkungen, die die Aussichten für das Geschäftsjahr 2027 trübten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 301,45
|
Abst. Kursziel*:
-1,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 301,65
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,87%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:02
|Apple-Aktie im Fokus: iKonzern verklagt Ex-Mitarbeiter - Milliarden-Geheimnis in Gefahr (finanzen.at)
|
18:00
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:00
|Freitagshandel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
18:00
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
18:00
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
17:32
|ROUNDUP 3: Apple kämpft vor neuer iPhone-Saison mit Bauteile-Engpässen (dpa-AFX)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|261,55
|-9,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:01
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|18:28
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:35
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|16:47
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:46
|AXA Halten
|DZ BANK
|15:48
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15:47
|ING Group Buy
|UBS AG
|15:46
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|15:43
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:39
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:37
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|15:22
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Danone Buy
|UBS AG
|15:16
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15:12
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:12
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|15:10
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:09
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:08
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|14:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|13:55
|BBVA Neutral
|UBS AG
|13:54
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:53
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:52
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG